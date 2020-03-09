‘Dadaş Mehmet’ cinayetinde 11 kişi gözaltında

İstanbul'da 9 kurşunla öldürülen Fenerbahçe tribün liderlerinden "Dadaş Mehmet" lakaplı Mehmet Altunkaynak cinayetiyle ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı. Fenerbahçe tribünlerinin tanınmış isimlerinden "Dede İsmail" lakaplı İsmail Dalkıran ve İbrahim Gümüştekin'in de gözaltında olduğu iddia ediliyor. Aralık 2017'de İstanbul Güngören'de öldürülen Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden "Dadaş Mehmet" lakaplı Mehmet Altunkaynak cinayetiyle ilgili İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri operasyon düzenledi. "Cinayeti azmettirme" iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı. Cinayetin tetikçisinin de aralarında olduğu toplamda 11 şüpheli yakalandı. Fenerbahçe tribünlerinin tanınmış isimlerinden olan "Dede İsmail" lakaplı İsmail Dalkıran ve İbrahim Gümüştekin'in de gözaltına alındığı iddia ediliyor. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyeti'ne getirildi. Gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi. Mehmet Altunkaynak, Haznedar Mahallesi Posta Caddesi üzerinde Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki maçın oynandığı akşam gittiği kıraathaneden çıktığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Bedenine 9 kurşun isabet eden Altunkaynak saldırıda yaşamını yitirmişti. Silahlı saldırı esnasında Mehmet Altunkaynak'a 17 mermi sıkıldığı belirlenmişti.

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