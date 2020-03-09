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'da şoke eden olay! Hasta yakını sağlık çalışanını ısırdı

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde bir hasta yakını sağlık personelini hem darp etti hem de ısırdı. İddiaya göre, hasta yakını F.U. tartıştığı poliklinik sekreteri S.D.'nin kolunu ısırıp darp etti. Hastane personeli bu olayın ardından kuduz aşısı oldu ve tedavi altına alındı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.3.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 12:34 ABONE OL
Elazığ'da şoke eden olay! Hasta yakını sağlık çalışanını ısırdı

Fırat Üniversitesi Hastanesi Göğüs Polikliniğinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir yakınını hastaneye getiren F.U., poliklinik sekreteri S.D. ile tartışıp saldırdı. Hasta yakını saldırdığı S.D.'yi hem darp etti, hem de kolunu ısırdı. Hastanedeki güvenlik görevlilerinin müdahale etmesiyle F.U., polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan darp edilen S.D.'ye kuduz aşısı yapılıp tedavi altına alındığı bildirildi.

Bu hadiselerin artık olmaması gerektiğini belirten Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, "Hayatları pahasına hayat kurtarmaya çalışan sağlık personellerinin yine hayatlarını kurtardığı kişiler tarafından şiddete maruz kalmasını öncelikle insani olarak kınıyorum. Kamu görevlisini görevi başında darp etmek veya buna teşebbüs etmek, hukukumuzda cezai karşılığı olan bir husustur. Bu konuda arkadaşımız davacı olmuştur. Arkadaşımızın hakkını korumak için hukuki çalışmaları başlattık, kendisine gerekli desteği vereceğiz. Hiçbir çalışanımız gelen hasta veya hasta yakınlarının kötülüğünü istemez. Darp olayını gerçekleştiren şahsın, adalet önünde hak ettiği cezayı alacağına inanıyoruz. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" dedi.

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Elazığ'da şoke eden olay! Hasta yakını sağlık çalışanını ısırdı
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