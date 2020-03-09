Eşi kayıp ihbarında bulunmuştu! Meğer İstanbul'a gitmiş

Kalkandere ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Funda K., 28 Şubat günü, muayene için eşi Kürşat K. tarafından Rize Devlet Hastanesi'ne getirilip, bırakıldı. Kürşat K., bir süre sonra telefonla aradığı eşine ulaşamadı. Ardından hastaneyi arayan Kürşat K., eşi adına kayıt yapılmadığını öğrendi. Bunun üzerine eve gelen Kürşat K., eşinin eşyalarının da yerinde olmadığını gördü. Polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polisin yaptığı araştırmalar sonunda Funda K.'nin İstanbul Üsküdar'da bir evde olduğu belirlendi. Polisin ifadesine başvurduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk ettiğini söyledi.

"MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM"

Eşinin İstanbul'da bir adreste bulunduğunu bildiren Kürşat K., "Eşimin polise 'kendi irademle ayrıldım' dediğini öğrendim. Yerini öğrenemedim. Polis bize bildirmedi. Kiminle, nasıl bir bilgim yok. Kendisine maddi ve manevi tazminat davası açacağım. İki çocukla beni ortada bırakıp, gitmek ne demek? Bunun hesabını soracağım. Çocukları giderken bıraktığı arkadaşımın evinden telefon almış. Arkadaşım bu nedenle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Benim evimden de bir miktar para ve altın almış. Hukuki yönden elimden geleni yapacağım. Bundan sonra iki çocuğum için yaşayacağım. Ondan da boşanacağım" dedi.