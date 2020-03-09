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- kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

’da ve arasında başlayan kavgada iki aile karşı karşıya geldi. Mahalleyi ayağa kaldıran kavgayı polis ekipleri güçlükle yatıştırırken, 2 kişi aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.3.2020 23:39 ABONE OL
Gelin-kaynana kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

Olay, Gaziosmanpaşa'da akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelin ve kaynana henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Kavgaya gelinin eşinin müdahale etmesiyle gerginlik iyice arttı. Kadının durumu kardeşlerine bildirmesiyle kavga sokağa taştı. İki aile arasındaki tartışma mahalle kavgasına dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler mahalleyi güvenlik çemberine alarak, sokağı giriş çıkışlara kapattı.

Kavgada gelinin kardeşlerinden 2'si aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışanlar polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Gelin-kaynana kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı
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