Gelin-kaynana kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

Olay, Gaziosmanpaşa'da akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelin ve kaynana henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Kavgaya gelinin eşinin müdahale etmesiyle gerginlik iyice arttı. Kadının durumu kardeşlerine bildirmesiyle kavga sokağa taştı. İki aile arasındaki tartışma mahalle kavgasına dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler mahalleyi güvenlik çemberine alarak, sokağı giriş çıkışlara kapattı.

Kavgada gelinin kardeşlerinden 2'si aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışanlar polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.