Genel Af yasası ve İkinci yargı paketi son dakika gelişmeleri! Af yasası çıkacak mı, meclise ne zaman gelecek?

Genel Af Yasası ve İkinci Yargı Paketi son durumu ne? Sorusu mahkum ve yakınlarının 2020 yılına giriş yapmamızdan itibaren gündeminde yer almaya devam ediyor. Son açıklama Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geliyorken yapılan açıklamada çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı bildirilmişti. Ayrıca yine Bakan Gül, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a konu ile ilgili bir sunum hazırlamıştı. Bu sunumun neticesinde ise infaz düzenlemesine dair detaylar ortaya çıkmıştı. dinilen bilgiye göre, evde ve hafta sonu infaza yenileri eklenecek. Mahkûmlar hafta sonu ve gece hapiste, hafta içi ve gündüz işinde olacak. Yaşlı mahkûmlar cezalarını evde tamamlayacak. Peki, af yasası Meclis'e ne zaman sunulacak, ceza infaz indirimi kimleri ve hangi suçları kapsayacak? İşte, son dakika haberinin detayları...

GENEL AF YASASI SON DURUM: İKİNCİ YARGI PAKETİ VE İNFAZ DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cezaevlerindeki doluluğu azaltmak için hazırlanan infaz indirimi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda, 6 suç dışındaki diğer suçlarla ilgili cezalarda indirime gidilmesinin yanı sıra, alternatif infaz yöntemleri üzerinde de duruldu. Peki, 2020 af yasası ne zaman çıkacak, ceza indirimi kimleri kapsayacak?

İNFAZ DÜZENLEMESİ DETAYLARI BELLİ OLUYOR!

Yakın zamanda Meclis'e gelmesi beklenen infaz düzenlemesi ile ilgili ayrıntılar netleşmeye devam ediyor…

İşte son dakika gelişmelerinin ayrıntıları;