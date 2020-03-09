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için ’den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 9 Mart Pazartesi

Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan son dakika tahmin raporlarına göre özellikle ve çevresinde sağanak yağış bekleniyor. Yeni haftada, hafta sonuna kadar havanın bulutlu olacağı bildirilirken, yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Peki, İstanbul’da bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak? Haberimizde, illerimize göre saatlik hava durumu tahmin raporlarına ulaşabilirsiniz. İşte Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 9.3.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 10:57 ABONE OL
İstanbul için Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 9 Mart Pazartesi

Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre bu akşam saatlerinden itibaren başlayacak yağışların yarın etkisini artırarak yurt geneline yayılması bekleniyor. Vatandaşlar, plan yapmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Yeni hafta itibariyle yurt genelinde havanın parçalı bulutlu ve Salı-Cuma günlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, başlayacak olan yağışlar ile birlikte özellikle batı kesimlerde kuvvetli rüzgarın da başlaması bekleniyor.

BUGÜN VE YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İşte, Meteoroloji'den alınan son veriler ile bölgelerimize göre haritalı saatlik tahminler…

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İstanbul için Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 9 Mart Pazartesi
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