İstanbul için Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 9 Mart Pazartesi

Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre bu akşam saatlerinden itibaren başlayacak yağışların yarın etkisini artırarak yurt geneline yayılması bekleniyor. Vatandaşlar, plan yapmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Yeni hafta itibariyle yurt genelinde havanın parçalı bulutlu ve Salı-Cuma günlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, başlayacak olan yağışlar ile birlikte özellikle batı kesimlerde kuvvetli rüzgarın da başlaması bekleniyor.

BUGÜN VE YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İşte, Meteoroloji'den alınan son veriler ile bölgelerimize göre haritalı saatlik tahminler…