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’da feci ! Cip otomobilin üstüne çıktı

Son dakika gelen bilgilere göre Göktürk'te seyir halinde olan cip sürücüsü karşı yönden gelen otomobile çarparak üstüne çıktı. İlginç kazada cip sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.3.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 10:05 ABONE OL
İstanbul’da feci kaza! Cip otomobilin üstüne çıktı

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan Göktürk İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan 34 CAD 156 plakalı cip sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle karşı yönden gelen 34 BYL 359 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

CİP SÜRÜCÜ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Çarpışma sonucu kontrolden çıkan cip otomobilin üstüne çıktı. Kaza sonucu cip sürücü hafif şekilde yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Kazayı gören vatandaşlar bir anlık şaşkına dönerken, ilginç kaza ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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İstanbul’da feci kaza! Cip otomobilin üstüne çıktı
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