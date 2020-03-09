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'da motosikletli magandalar 'bu kadarına da pes' dedirtti!

Bazı motosiklet sürücülerinin trafikte yaptığı çılgınlıkların ardı arkası kesilmiyor. Son dakika haberine göre Bakırköy'de motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi, sahil yolunda seyir halindeyken ölümle sonuçlanabilecek bir şova imza attı. Sürücü ve arkadaşı yer değiştirerek arkada oturan kişi direksiyona, sürücü ise arkaya geçti. Magandaların trafiği tehlikeye düşürdüğü bu anların görüntüsünü diğer motosiklet sürücüsü sosyal medyadan paylaştı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.3.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 10:17 ABONE OL
İstanbul'da motosikletli magandalar 'bu kadarına da pes' dedirtti!

İstanbul'da motosikletli magandaların seyir halindeki şovu dehşete düşürdü. Sürücü ve arkasındaki arkadaşı yer değiştirdi, diğer motosiklet sürücüsü arkadaşları da bu anları sosyal medyadan paylaştı...

İstanbul trafğinde dehşet saçan motosiklet sürücüleri kamerada | Video

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Bakırköy sahil yolunda bir motosiklet sürücüsü, arkadaşının isteği üzerine seyir halindeyken arkasında oturan kişiyle yer değiştirdi. Yürekleri ağızlara getiren o anlar kask kamerasına yansıdı.



Bakırköy sahil yolunda iki motosiklet sürücüsü seyretmeye başladı. Bir süre sonra motosikletlilerden biri diğerine arkasındakiyle yer değiştirmesini istedi. Arkadaşının isteğinin kırmayan motosikletli maganda, seyir halindeyken arkasındakiyle yer değiştirdi. Yaptıkları hareketle yürekleri ağza getiren magandalar hem kendi hem de sürücülerinin canını hiçe sayarak trafiği tehlikeye düşürdü. Yaşananları kask kamerasıyla kaydeden diğer motosiklet sürücüsü ise o anları sosyal medyada paylaştı.

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İstanbul'da motosikletli magandalar 'bu kadarına da pes' dedirtti!
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