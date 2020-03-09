Kocaeli’de bıçaklı saldırgan dehşeti

KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi dün akşam bıçaklı saldırı ve cinayet haberleriyle sarsıldı.İddiaya göre, alkollü olan Murat A. (24), bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Kamil Arıkan'ı (36) boğazından bıçakladı. Olay yerinden kaçan Murat A. daha sonra Adnan Kahveci Parkı'nda tartıştığı Vahit Barış'ı (27) da göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Kamil Arıkan yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, Vahit Barış'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis tarafından yakalanan Murat A.'nın 0.78 promil alkollü olduğu tespit edilirken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.