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'de eski eşini cezaevinden mektupla tehdit ettiği öne sürülen sanığa soruşturma açıldı

'de pompalı tüfekle yaraladığı eski eşini tutuklu bulunduğu cezaevinden mektupla tehdit ettiği öne sürülen sanık hakkında soruşturma açıldığı bildirildi. Eski eşi ’u, 7 yaşındaki ikiz kızlarının gözü önünde pompalı tüfekle vurup sakat bırakan , tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 28 yaşındaki Hatun Koç, mahkemedeki ifadesinde Yarbi’den boşandıktan sonra da şiddet gördüğünü belirtip, ölmekten korktuğunu söyleyerek, “ gibi, gibi ölmek istemiyorum” diye konuşmuştu.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.3.2020 21:45 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 22:17 ABONE OL
Mersin'de eski eşini cezaevinden mektupla tehdit ettiği öne sürülen sanığa soruşturma açıldı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bir sanığın tutuklu bulunduğu cezaevinden eski eşini mektupla tehdit ettiği iddiası üzerine araştırma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu şüphelinin, beş yıl önce ayrıldığı eski eşini mektupla tehdit ettiğinin belirlenmesi üzerine soruşturma açıldığı ifade edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İki çocuk annesi Hatun Koç, geçen yıl 27 Mayıs'ta merkez Toroslar ilçesinde pompalı silahla saldırıya uğrayarak yaralanmıştı.

Kadının eski eşi Özkan Yarbı tutuklanmış, zanlı hakkında "kasten yaralama" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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Mersin'de eski eşini cezaevinden mektupla tehdit ettiği öne sürülen sanığa soruşturma açıldı
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