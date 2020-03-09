Meteoroloji'den uyarı geldi: İstanbul’da sağanak yağmur bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre İstanbul'da yarın sağanak yağışlı olacağı tahmin edilen havanın hafta boyunca bulutlu geçeceği; hava sıcaklığının ise en düşük 8, en yüksek 18 derece olacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu ise şöyle: "9 Mart Pazartesi çok bulutlu; en düşük 10, en yüksek 18 derece, 10 Mart Salı sağanak yağışlı; en düşük 8, en yüksek 13 derece, 11 Mart Çarşamba çok bulutlu; en düşük 8, en yüksek 14 derece, 12 Mart Perşembe az bulutlu; en düşük 7, en yüksek 17 derece, 13 Mart Cuma parçalı bulutlu; en düşük 8, en yüksek 16 derece."