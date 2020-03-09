Milli Piyango çekilişi saat kaçta açıklanacak? 9 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgula!

Her ayın 9, 19 ve 29'nda yapılan Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulanmaya başladı. Ankara Balgat binasında gerçekleştiren MPİ çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. Bu haftanın ikramiye rakamı 3 milyon olarak belirlendi. Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar '' 9 Mart Milli Piyango çekilişi saat kaçta açıklanacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Şimdi ise gözler çeyrek, yarım ya da tam bilet sıralı tam listesi sonuçlarına çevrildi. En son yapılan çekiliş sonucunda büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe Ankara olarak belirlenmişti. Peki Milli Piyango çekilişi saat kaçta açıklanacak? 9 Mart MPİ Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Milli Piyango 9 Mart çekiliş sonuçları bilet sorgulama işleminizi sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizin içinden yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 9 MART 2020 SIRALI TAM LİSTE MPİ SORGULAMA

MİLLİ PİYANGO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler, her ayın 9,19 ve 29'unda düzenli olarak yapılıyor.

Milli Piyango oyununun büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'de başlıyor.

Çekiliş, canlı olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden, çekilişin başladığı saat itibariyle izlenebiliyor.

MİLLİ PİYANGO OYUNU HAKKINDA

Milli Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.