Minibüsü karavan yaptı hayalinin peşinden gitti

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İstanbul'da yaşayan Sıla Yakamoz, küçüklüğünden beri planladığı Türkiye'yi gezme hayalini, karavana dönüştürdüğü 1997 model eski bir minibüs ile hayata geçiriyor. Minibüsü kendi imkanlarıyla dizayn ederek mini bir karavana dönüştüren Yakamoz, "düldül" adını verdiği aracıyla 11 bin kilometre yol yaparak Karadeniz ve Akdeniz'in birçok ilini gezdi. Yanında köpeğiyle birlikte Türkiye'yi gezme hayalinin peşinden giden Yakamoz, gezi anılarını da fotoğraf ve görüntülerle sosyal medyada paylaşarak takipçilerine ulaştırıyor. Yakamoz, "Yola çıktıktan sonra ailemdekiler, nasılsa geri gelecek diye kabul ettiler. Şimdi 5,5 aydır geziyorum. Bu gezilerde birçok anı biriktirdim" dedi.