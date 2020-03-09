Diyanet 2020 dini günler takvimi: 2020 Miraç Kandili ne zaman başlıyor? Miraç Kandili başlangıç tarihi ne zamana, hangi güne geliyor?

Mübarek kandil günlerinden Miraç Kandili için geri sayım sürerken vatandaşlar ''Miraç Kandili ne zaman başlıyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Regaib Kandili'nin idrak edilmesinden sonra Mart ayına geldiğimiz bu günlerde Miraç Kandili idrak edilecektir. Diyanet İşleri kandil günleri takviminde yer alan bugünde müslümanlar gündüz ve gecesi dualar, ibadetler ile karşılanacaktır. Hz. Muhammed (SAV) Cebrail Aleyhisselam ile birlikte bu gecede göğe yükselmiştir. Yükselmesiyle birlikte cehennem ve cenneti görmesi, Allah ile görüşmesi gibi mucizeler meydana gelişmiştir.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? 2020 DİYANET KANDİL GÜNLERİ TAKVİMİ

Müslümanlar için en önemli günlerin arasında yer alan kandil günleri ibadetlerle geçirmek isteyenler 'Miraç Kandili ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor. Haberimizde, 2020 Miraç Kandili tarihi ve diyanet kandil günleri takvimi yer alıyor.