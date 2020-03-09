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2020 dini günler takvimi: 2020 ne zaman başlıyor? Miraç Kandili başlangıç tarihi ne zamana, hangi güne geliyor?

Mübarek için geri sayım başladı. Bu özel gecede bol bol ibadet edilecek dualar okunacak. Üç aylar içerisinde yer alan Miraç Kandili Peygamberimizin Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkarılması olayıdır ve Recep ayının 27. gecesi kutlanan mübarek gecedir. On binlerce vatandaş kandil gününü kuran-ı kerim okuyarak, namaz kılarak, hastaları ve yaşlıları ziyaret ederek ve bol bol dua ederek geçirecek. Zira, yılın ilk kandili olan Regaib Kandili idrak edildi. Şimdi Recep ayı içerisinde bir diğer kandil olan Miraç Kandili tarihine gözler çevrildi. Peki Miraç Kandili ne zaman başlıyor? 2020 işleri kandil günleri takvimi

Giriş Tarihi: 9.3.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 09:30 ABONE OL
Diyanet 2020 dini günler takvimi: 2020 Miraç Kandili ne zaman başlıyor? Miraç Kandili başlangıç tarihi ne zamana, hangi güne geliyor?

Mübarek kandil günlerinden için geri sayım sürerken vatandaşlar ''Miraç Kandili ne zaman başlıyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Regaib Kandili'nin idrak edilmesinden sonra Mart ayına geldiğimiz bu günlerde Miraç Kandili idrak edilecektir. İşleri kandil günleri takviminde yer alan bugünde müslümanlar gündüz ve gecesi dualar, ibadetler ile karşılanacaktır. Hz. Muhammed (SAV) Cebrail Aleyhisselam ile birlikte bu gecede göğe yükselmiştir. Yükselmesiyle birlikte cehennem ve cenneti görmesi, Allah ile görüşmesi gibi mucizeler meydana gelişmiştir.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? 2020 DİYANET KANDİL GÜNLERİ TAKVİMİ

Müslümanlar için en önemli günlerin arasında yer alan kandil günleri ibadetlerle geçirmek isteyenler 'Miraç Kandili ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor. Haberimizde, tarihi ve diyanet kandil günleri takvimi yer alıyor.

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Diyanet 2020 dini günler takvimi: 2020 Miraç Kandili ne zaman başlıyor? Miraç Kandili başlangıç tarihi ne zamana, hangi güne geliyor?
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