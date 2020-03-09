MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde yer almak isteyen vatandaşlar 29 Mart'ta Milli Savunma Üniversitesi sınavına girecek. ÖSYM tarafından yapılacak olan sınavın başvuruları tamamlandı. Şimdi ise gözler '' MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?'' sorusunun yanıtına çevrildi. Binlerce vatandaşlar sınava girecekleri okulu merak ederken sınav giriş belgesini ve yerlerini sorgulamaya başladı. Peki MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM ile MSÜ sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ VE BELGELERİ YAYINLANDI MI?

Sizler için hazırladığımız haberimizden, ÖSYM ile 2020 MSÜ sınav giriş yerleri ve belgelerine yönelik bilgi edinebilirsiniz.