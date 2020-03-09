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'Sağır ve dilsiz'im yazısı ile para topluyordu! Zabıtayı görünce dili açıldı! İşte o görüntüler...

'de denetime çıkan zabıta ekipleri, 'sağır ve dilsizim' yazısını boynuna asarak dilenen bir şahsı fark etti. Ekipler dilenciye müdahale ederken, 'sağır ve dilsiz' yazısının yalan olduğu ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın konuştuğu görülüyor. İşte dikkat çeken o görüntüler...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.3.2020 10:54 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 11:12 ABONE OL
'Sağır ve dilsiz'im yazısı ile para topluyordu! Zabıtayı görünce dili açıldı! İşte o görüntüler...

Maltepe'de sağır ve dilsizim diyerek vatandaştan para dilenen şahıs, zabıtayı karşısında görünce adeta dile geldi. Üzerinde yazılı 'sağır ve dilsiz' yazısı ile vatandaşın duygusunu sömürerek para toplayan şahsın foyasını zabıta ortaya çıkardı. O anlar kameraya yansıdı.

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Karşısında zabıtayı gören dilencinin dile geldiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde dilenci şahıs karşısında zabıtayı görünce konuşmaya başlıyor.

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'Sağır ve dilsiz'im yazısı ile para topluyordu! Zabıtayı görünce dili açıldı! İşte o görüntüler...
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