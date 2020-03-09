'Sağır ve dilsiz'im yazısı ile para topluyordu! Zabıtayı görünce dili açıldı! İşte o görüntüler...

Maltepe'de sağır ve dilsizim diyerek vatandaştan para dilenen şahıs, zabıtayı karşısında görünce adeta dile geldi. Üzerinde yazılı 'sağır ve dilsiz' yazısı ile vatandaşın duygusunu sömürerek para toplayan şahsın foyasını zabıta ortaya çıkardı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da zabıtayı görünce dili açılan dilencinin kameraya söyledikleri "Pes" dedirtti | Video

Karşısında zabıtayı gören dilencinin dile geldiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde dilenci şahıs karşısında zabıtayı görünce konuşmaya başlıyor.