Son dakika: Gülistan’dan 65 gündür haber alınamıyor! Kayıp Gülistan için İçişleri Bakanlığı tarafından özel ekip görevlendirildi!

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde gittiği Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesiyle görüşmüş ve olayın tüm yönleriyle araştırılması için özel bir ekip göndereceği sözünü vermişti. Gelen son dakika haberine göre, Bakan Soylu'nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen konusunda uzman 4 kişilik bir ekibin kente gelerek Gülistan Doku olayını çok yönlü araştırdığı bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları…