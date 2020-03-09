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: Gülistan’dan 65 gündür haber alınamıyor! için İçişleri Bakanlığı tarafından özel ekip görevlendirildi!

haberine göre, Tunceli’de uzun süredir haber alınamayan üniversite öğrencisi ’yu arama çalışmalarına suda ve karada devam ediliyor. 5 Ocak tarihinde kaybolan ve en son Uzunçayır Baraj Gölü Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken görüntüsü araç içi kamerasına takılan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesi kayıp başvurusu yapmıştı. Ardından arama çalışmaları için özel bir ekibin kente gelerek çalışma yaptığı bildirildi. Konu ile alakalı , Doku olayını soruşturmak için özel çalışmaların sürdüğünün altını çizdi. İşte Gülistan Doku ile alakalı son dakika gelişmeleri...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.3.2020 14:14 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 16:33 ABONE OL
Son dakika: Gülistan’dan 65 gündür haber alınamıyor! Kayıp Gülistan için İçişleri Bakanlığı tarafından özel ekip görevlendirildi!

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi 'yu arama çalışmaları sürüyor. , geçtiğimiz günlerde gittiği Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesiyle görüşmüş ve olayın tüm yönleriyle araştırılması için özel bir ekip göndereceği sözünü vermişti. Gelen haberine göre, Bakan Soylu'nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen konusunda uzman 4 kişilik bir ekibin kente gelerek Gülistan Doku olayını çok yönlü araştırdığı bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları…

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Son dakika: Gülistan’dan 65 gündür haber alınamıyor! Kayıp Gülistan için İçişleri Bakanlığı tarafından özel ekip görevlendirildi!
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