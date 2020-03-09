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haberi: 2.'in saati ile ilgili yeni gelişme! Satıldığı duyurulmuştu...

... İstanbul Nişantaşı'nda bir müzayede düzenlendi. 300 tarihi eserin satışa çıkarıldığı müzayede de dikkat çeken bir ürün de yer aldı. II. 'in saati 180 bin TL'den satışa çıkarıldı. Açık artırmanın sonunda 1 milyon 100 bin TL teklif edildi ve saat satıldı. Ancak bugün galeriden müzayedeye ilişkin flaş bir açıklama geldi. Açıklamada, "Altın cep saatinin müzayedede satışı yapılmamıştır" denildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.3.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 16:40 ABONE OL
Son dakika haberi: 2.Abdülhamid'in saati ile ilgili yeni gelişme! Satıldığı duyurulmuştu...

II. Abdülhamid'in açık artırmayla 1 milyon 100 bin liraya alıcı bulan saatinin satılmadığı açıklandı. Nişantaşı'ndaki bir galeride geçtiğimiz cumartesi günü "Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri" müzayedesi düzenlendi.

Müzayedede 300'ün üzerinde eser satışa çıkarıldı. Onlardan en dikkat çekeni ise II. Abdülhamid'in altın cep saatiydi. Ekrana saatin fotoğrafı yansıtılarak açık artırma ile satış başladı. Satış günler önceden duyurulunca müzayedeye ilgi yoğun oldu.

Kameralarında her anını kaydettiği açık artırmada II. Abdülhamid'in saati 180 bin lira açılış fiyatı ile satışa sunuldu. Müzayedeye katılan iki kişi saat için kıyasıya yarıştı. II. Abdülhamid'in altın cep saatinin 1 milyon 100 bin liraya satıldığı açıklandı. Açık artırmayı kazanan kişi daha sonra yerinden kalkarak ayrıldı.

GALERİDEN AÇIKLAMA

Ancak bugün galeriden yeni bir açıklama yapıldı. Galeriden yapılan kısa açıklamada, "Altın cep saatinin müzayedede satışı yapılmamıştır" denildi. Ancak açıklamada başka detay yer almadı.

Sultan Abdülhamid'in saatine rekor ücret! Müzayedeye çıkarıldı...

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Son dakika haberi: 2.Abdülhamid'in saati ile ilgili yeni gelişme! Satıldığı duyurulmuştu...
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