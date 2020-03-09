Son dakika haberi: Koronavirüs köpek ve kedilerden bulaşabilir mi? Dikkat çeken açıklama geldi...

Dünya genelinde toplamda 110 bin kişiye bulaşan koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Kovid-19 yüzünden toplam 3.825 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar 62 bin kişi virüsten kurtuldu. Ölümlü vakalardan 3.007'si Hubei'de, 366'sı İtalya'da, 194'ü İran'da 50'si Güney Kore'de görüldü. Koronavirüs hakkında son dakika haberleri peş peşe gelirken Antalya'dan da dikkat çekici bir açıklama geldi. Antalya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, koronavirüs hakkında dikkat çekici ifadelerde bulundu!

HAYVANLARDAKİ VİRÜS İNSANLARA BULAŞMAZ!

Çin'in Vuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs, dünyanın çeşitli ülkelerine hızla yayılarak çok sayıda ölüme yol açtı. Evlerinde kedi ve köpek besleyen insanlar, besledikleri hayvanların taşıyıcı olma ihtimalinden dolayı endişelenmeye başladı. Antalya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, kedi ve köpeklerde de koronavirüs olduğunu söyledi. Kedi ve köpekteki virüsün daha çok sindirim sistemindeki hastalıklara yol açtığını belirten Karabayoğlu, insandaki koronavirüsün solunum yolu hastalıkları belirtileriyle ortaya çıktığını anlattı. Kedi ve köpekteki koronavirüsün insandakine göre farklı olduğunu açıklayan Murat Karabayoğlu, "Kedi ve köpekteki koronavirüs insanlara bulaşmaz" dedi.