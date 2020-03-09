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haberi: köpek ve kedilerden bulaşabilir mi? Dikkat çeken açıklama geldi...

Bütün dünyada en çok konuşulan gündem maddeleri arasında ilk sırada bulunuyor. Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Kovid-19 virüsünün hayvan pazarından bulaşması ve ilk ölümlü vakanın hayvan pazarından sık sık alışveriş yapan birinde görülmesi corona virüsün kaynağının hayvanlar olup olmadığı konusunda tartışmalara neden olmuştu! Antalya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Murat Karabayoğlu tarafından yapılan açıklamasında koronavirüsün kedi ve köpekteki koronavirüsün insanlara bulaşmayacağının altını çizdi!

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.3.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 09:35 ABONE OL
Son dakika haberi: Koronavirüs köpek ve kedilerden bulaşabilir mi? Dikkat çeken açıklama geldi...

Dünya genelinde toplamda 110 bin kişiye bulaşan yüzünden ölenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Kovid-19 yüzünden toplam 3.825 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar 62 bin kişi virüsten kurtuldu. Ölümlü vakalardan 3.007'si Hubei'de, 366'sı İtalya'da, 194'ü İran'da 50'si Güney Kore'de görüldü. Koronavirüs hakkında haberleri peş peşe gelirken Antalya'dan da dikkat çekici bir açıklama geldi. Antalya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, koronavirüs hakkında dikkat çekici ifadelerde bulundu!

HAYVANLARDAKİ VİRÜS İNSANLARA BULAŞMAZ!

Çin'in Vuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs, dünyanın çeşitli ülkelerine hızla yayılarak çok sayıda ölüme yol açtı. Evlerinde kedi ve köpek besleyen insanlar, besledikleri hayvanların taşıyıcı olma ihtimalinden dolayı endişelenmeye başladı. Antalya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, kedi ve köpeklerde de koronavirüs olduğunu söyledi. Kedi ve köpekteki virüsün daha çok sindirim sistemindeki hastalıklara yol açtığını belirten Karabayoğlu, insandaki koronavirüsün solunum yolu hastalıkları belirtileriyle ortaya çıktığını anlattı. Kedi ve köpekteki koronavirüsün insandakine göre farklı olduğunu açıklayan Murat Karabayoğlu, "Kedi ve köpekteki koronavirüs insanlara bulaşmaz" dedi.

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Son dakika haberi: Koronavirüs köpek ve kedilerden bulaşabilir mi? Dikkat çeken açıklama geldi...
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