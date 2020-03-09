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haberi: Otoyolda ölüm oyunu! Görüntüler dehşete düşürdü...

haberi... 'da dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. 6 çocuk -Arnavutköy bağlantı yolu üzerinde bulunan hız denetleme direğinin üzerine tırmandı. Çocuklar direğin üzerinde yürüyerek karşıya geçti. O anlar saniye saniye kaydedilirken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Mahalle sakinleri çocukların tırmandıkları direkle ilgili yetkililerin bir önlem almasını istedi. İşte korkunç görüntülerin yer aldığı son dakika haberi...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.3.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 11:39 ABONE OL
Son dakika haberi: Otoyolda ölüm oyunu! Görüntüler dehşete düşürdü...

Sultangazi'de hız denetleme direğine tırmanarak çıkan ve akan trafiğin üstünde yolun karşısına geçen çocuklar, yürekleri ağza getirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sultangazi Arnavutköy bağlantı yolu üzerinde bulunan hız denetleme direğine tırmanarak çıkan ve karşı yöne geçen yaşları 14 ila 15 arasında değişen 6 çocuk, yürekleri ağza getirdi. Geçtiğimiz günlerde İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Ahmed-i Hani Parkı'na gelen 6 çocuk, parkın yanında bulunan Sultangazi Arnavutköy bağlantı yolu üzerindeki hız denetleme direğine tırmanmaya başladı.

Direğe tırmanan çocuklar karşı yöne geçti. O anlar ise, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

İstanbul Sultangazi'de çocukların ölüm oyunu kamerada | Video

MAHALLELİ ÖNLEM İSTİYOR

Görüntüleri izleyen mahalle sakinlerinden Ayşe Dinç, "Görüldüğü üzere ortada çok büyük bir tehlike var. Çocuklar için çok problem. Bizim çocuklarımız şu an çok küçük ama büyüklerini gördükleri zaman aynı şeyi yapacaklardır. Buna bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Yetkililerin bu konuda bir şey yapması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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Son dakika haberi: Otoyolda ölüm oyunu! Görüntüler dehşete düşürdü...
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