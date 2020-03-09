Son dakika haberi: Yunanistan'da deprem! İzmir’de de hissedildi! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Yunanistan'da saat 01.19'da 3.9 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Sarsıntılar İzmir'de de hissedilirken. Yerin 16.8 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ! YUNANİSTAN'DA DEPREM! İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ...

İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…