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Son dakika haberi: 'da ! ’de de hissedildi! ve son depremler listesi…

ile Afet ve () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre 'da korkutan bir meydana geldi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 10.3.2020 01:49 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 01:49 ABONE OL
Son dakika haberi: Yunanistan'da deprem! İzmir’de de hissedildi! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Yunanistan'da saat 01.19'da 3.9 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Sarsıntılar İzmir'de de hissedilirken. Yerin 16.8 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ! YUNANİSTAN'DA DEPREM! İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ...

İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…

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Son dakika haberi: Yunanistan'da deprem! İzmir’de de hissedildi! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
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