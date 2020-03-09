SON DAKİKA! İBB Meclisi'nde skandal görüntüler! CHP'liler İstiklal Marşı'nda ayağa bile kalkmadılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Bahar Kalkanı şehitleri için İstiklal Marşı okundu. Tam bu sırada skandal görüntüler ortaya çıktı. Bir İBB meclis üyesi tarafından kaydedilen görüntülerde CHP ve HDP'li vekiller İstiklal Marşı sırasında ayağa bile kalkmadı. Görüntüler sosyal medyada onlarca kez paylaşıldı. CHP'ye tepki yağdı.

Son dakika: İBB Meclisi'de CHP'lilerden İstiklal Marşı'na skandal saygısızlık | Video

Esad rejiminin alçak saldırısı tüm Türkiye'yi bir kılarken, Rusya'da Başkan Erdoğan ile Putin arasında yapılan anlaşma ile ateşkes ilan edilmişti. İdlib'de kalleş saldırılarda 59 şehit verdik. Şehitleri anmak için birçok program düzenlenirken, İBB'de de AK Parti ve MHP grupları İstiklal Marşı okudu. İstiklal Marşı'na eşlik etmeyen HDP'liler ve CHP'liler dikkat çekti. Bazı HDP'li ve CHP'lilerin ayağa dahi kalkmadığı anlar sosyal medyada büyük tepki gördü.

HDP İLE CHP İTTİFAKTA

CHP ile HDP 31 Mart'ta örtülü bir ittifak yapmıştı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Cesur olun. İttifakı resmileştirelim" ifadeleri ile çağrıda bulundu. Bu çağrının ardından CHP, HDP'nin skandallarla dolu 4.Olağan Kongresi'ne üst düzey katılım sağlamıştı. İstiklal Marşı'nın okunmadığı kongrede, terörist başına methiyeler düzülmüş, selamlar gönderilmişti. PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulunulurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile kongreye katılan Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu kongreyi terk etmemişti.

CHP'Lİ ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANI DA SKANDALA İMZA ATMIŞTI

CHP'nin Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Türkiye'nin İdlib'de yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı'na karşı çıktı. Yetmedi, Esad rejimine destek verdi. Yetmedi, Türkiye'yi terör örgütleri ile yan yana getirdi. Belediye meclisinde yaşanan tartışmada Gökhan skandal ifadeler kullandı. CHP'li Belediye Başkanı Gökhan, meclis üyesinin "Terör odaklarını bertaraf edip sınırlarımızı korumak için Suriye'de varız. Güçlendirilmiş savunmamızla birlikte çok başarılı bir harekat yapıyoruz. Bunu da emperyalist güçlerin aldığı tavırlardan anlıyoruz. Bakış açınızı değiştirmenizi talep ediyorum" sözlerine, "Orada terör örgütüne karşı savaşılmıyor. Orada terör örgütleri destekleniyor. Çünkü Rusya ve Esad o terör örgütlerine karşı mücadele ediyor ve onun için bizi vuruyorlar. Bulunduğumuz yerde YPG PKK yok" şeklinde skandal sözlerle yanıt verdi.

HDP KINAMA METNİNE İMZA ATMADI

Esad'ın 27 Şubat gecesi düzenlediği alçak saldırıda 33 şehit verildi. TBMM toplandı ve tüm partilerin imzasıyla kınama yayınlanmak istendi. HDP metne imza atmayı reddetti. HDP daha önce de tezkereye imza atmamıştı.