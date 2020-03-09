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: sonrası şoka girdi! İlk sözleri şaşırttı: Pist yapın...

... İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir meydana geldi. E-5 üstünde yaşanan kazada araçlardan biri karşı şeride geçti. Aracın sürücüsü şoka girerken, kendisine yarış yapan iki araçtan birinin çarptığını söyledi. Şoka giren sürücünün ilk sözleri ise, "Bu ülkedeki insanlara pist yapsınlar" oldu. Şahbaz, 'Korktunuz mu?' sorusuna ise, " Çarpıp kaçtılar. Evliyim çocuğum var korktun mu nedir?" diye yanıt verdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.3.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 12:26 ABONE OL
Son dakika: Kaza sonrası şoka girdi! İlk sözleri şaşırttı: Pist yapın...

E-5 Büyükçekmece'de kaza yaparak karşı şeride uçan araç sürücüsü şoka girdi. Kazanın ardından yarış yapanların kendine çarptığını iddia eden sürücü, "yarış pisti yapılsın" dedi.

TRAFİK DURDU

Kaza, E-5 Büyükçekmece Güzelce mevki'i Edirne istikametinde yaşandı. İddiaya göre, 41 ADU 936 plakalı araç sürücüsü Gurur Şahbaz, Beylikdüzü istikametinde seyir halindeydi. Şahbaz'ın arkasında gelen iki araç yarış halindeyken aracına çarptı. Aracıyla karşı şeride geçip takla atan Şahbaz, 34 BPL 600 plakalı araca çarparak durabildi. Kaza da sürücü hafif yaralanırken E-5 trafiği bir süre Edirne istikametine durdu. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili rapor tutarken, sürücülere yapılan testte alkollü olmadıkları görüldü.

"PİST YAPILSIN"

Kaza yaptıktan sonra kafasından yaralanan ve şoka giren sürücü Gurur Şahbaz, "Bende esnafım zaten aracımız da kendi şirket aracımız başka bir araç geldi birbirleriyle yolda kapışıyordu. Bu taraftan vurdu ben şoktayım. Bu ülkedeki insanlara pist versinler. Sosyal medya için böyle videolar çekilirse bizde böyle oluruz. Çarpıp kaçtılar. Evliyim çocuğum var korktun mu nedir" dedi.


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Son dakika: Kaza sonrası şoka girdi! İlk sözleri şaşırttı: Pist yapın...
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