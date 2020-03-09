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: Yer ! Kavganın ortasına balkondan atladı! Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi...

haberi: İstanbul'un ilçesinde komşular arasında park kavgası yaşandı. İki komşu arasında hararetli bir tartışma başladı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgaya bir kişi balkondan atlayarak dahil oldu. Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.3.2020 12:41 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 12:45 ABONE OL
Son dakika: Yer Küçükçekmece! Kavganın ortasına balkondan atladı! Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi...

Küçükçekmece'de kapı önüne park edilen otomobil nedeniyle komşular arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce balkondaki kişi kavga etmek için birinci kattan aşağı atladı. Atlama ve kavga anları kameralara saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da komşusunu dövmek için balkondan uçarak atlayan adam kamerada | Video

KAVGA ETMEK İÇİN BALKONDAN ATLADI

Akrabalarını alıp olay yerine gelen komşusunu gören kişi bir anda birinci kattaki evin balkonundan aşağı atlayarak komşusuna tekme tokat saldırdı. Kavgayı gören mahalleli olayı polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, iki grubu gözaltına alırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

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Son dakika: Yer Küçükçekmece! Kavganın ortasına balkondan atladı! Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi...
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