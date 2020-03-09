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9 Mart Son depremler listesi: En son nerede oldu? ve güncel liste!

Geçtiğimiz gün Yalova açıklarında yaşanan sarsıntı sonrasında vatandaşlar 9 Mart Kandilli ve son depremler listesini yakından takip ediyor. Hissedilen sarsıntılar vatandaşları tedirgin ederken ülkemizde ve dünyada küçük çaplı da olsa bu sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. gün içerisinde 9 Mart güncel son depremler listesi paylaşıyor. İşte Dün sabah saatlerinde meydana gelen ve , Yalova ve 'de hissedilen 4.0 büyüklüğündeki afetin ardından vatandaşlar tarafından araştırılan son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 9.3.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 12:13 ABONE OL
9 Mart Son depremler listesi: En son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel liste!

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi güncel olarak takip edilmeye devam ediyor. Marmara Denizi'nde geçtiğimiz gün sabah saatlerinde gerçekleşen 4.0 büyüklüğündeki sarsıntı vatandaşların tedirgin olmasına neden oluyor. AFAD ve Kandilli her zaman olduğu gibi yaşanan bu afetlerin büyüklükleri ile ilgili tüm detayları güncel olarak resmi sitesinden paylaşıyor. Peki en son nerede deprem oldu? İşte Kandilli son depremler listesi…

KANDİLLİ RASATHANESİ DUYURDU: MANİSA SABAH SAATLERİNDE 3.1 İLE SALLANDI!

Geçtiğimiz akşam Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde AFAD verilerine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. AFAD verilerine göre, saat 23.20'de merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

İşte son depremler listesi;

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9 Mart Son depremler listesi: En son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel liste!
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