9 Mart Son depremler listesi: En son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel liste!

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi güncel olarak takip edilmeye devam ediyor. Marmara Denizi'nde geçtiğimiz gün sabah saatlerinde gerçekleşen 4.0 büyüklüğündeki sarsıntı vatandaşların tedirgin olmasına neden oluyor. AFAD ve Kandilli her zaman olduğu gibi yaşanan bu afetlerin büyüklükleri ile ilgili tüm detayları güncel olarak resmi sitesinden paylaşıyor. Peki en son nerede deprem oldu? İşte Kandilli son depremler listesi…

KANDİLLİ RASATHANESİ DUYURDU: MANİSA SABAH SAATLERİNDE 3.1 İLE SALLANDI!

Geçtiğimiz akşam Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde AFAD verilerine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. AFAD verilerine göre, saat 23.20'de merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

İşte son depremler listesi;