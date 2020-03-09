Süper Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Süper ay (Dolunay) nedir, nasıl izlenir?

Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu zamana Süper Ay Tutulması denir. 9 Şubat tarihinde gerçekleşen ilkinin ardından bir dahaki tutulmanın ne zaman olacağı merak konusu oldu. 9 Mart 2020 Pazartesi akşam saatlerinde gerçekleşecek olan tutulma çıplak gözle izlenebilecek olup öte yandan bu görsel şöleni merak edenlerin sayısı giderek artıyor. Ay, Dünya'ya her zamankinden daha yakın ve büyük olacak. Buna göre; merakla beklenen Süper ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Süper ay (Dolunay) nedir, nasıl izlenir?

SÜPER AY TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

9 Mart 2020 Pazartesi tarihinde gerçekleşecek olan Süper Ay Tutulması için geri sayım başladı. Gökyüzünde yaşanacak olan görsel şöleni izlemek isteyenler çıplak gözle bu doğa olayını seyredebilecekler. Buna göre; haberimizin içerisinden süper ay tutulması ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.