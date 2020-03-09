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Süper ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? () nedir, nasıl izlenir?

9 Şubat tarihinde gerçekleşen doğa olayının ardından yeni bir görsel şölen 9 Mart 2020 tarihinde gerçekleşecek. bu sefer her zamankinden daha yakın ve parlak olurken gökyüzü olayları vatandaşların ilgisini çekiyor. Ay'ın Dünya'ya her zamankinden daha yakın ve büyük olduğu gözlemlenirken Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu zaman Süper olarak adlandırılıyor. Buna göre; tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleştirilecek? Süper (dolunay) nedir, nasıl izlenir?

Giriş Tarihi: 9.3.2020 09:36 ABONE OL
Süper Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Süper ay Dolunay nedir, nasıl izlenir?

Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu zamana Süper denir. 9 Şubat tarihinde gerçekleşen ilkinin ardından bir dahaki tutulmanın ne zaman olacağı merak konusu oldu. 9 Mart 2020 Pazartesi akşam saatlerinde gerçekleşecek olan tutulma çıplak gözle izlenebilecek olup öte yandan bu görsel şöleni merak edenlerin sayısı giderek artıyor. Ay, Dünya'ya her zamankinden daha yakın ve büyük olacak. Buna göre; merakla beklenen tutulması ne zaman, saat kaçta? Süper ay () nedir, nasıl izlenir?

SÜPER AY TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

9 Mart 2020 Pazartesi tarihinde gerçekleşecek olan Süper için geri sayım başladı. Gökyüzünde yaşanacak olan görsel şöleni izlemek isteyenler çıplak gözle bu doğa olayını seyredebilecekler. Buna göre; haberimizin içerisinden süper ay tutulması ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

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Süper Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Süper ay (Dolunay) nedir, nasıl izlenir?
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