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2020 haftanın ilk eleme adayı belli oldu! Survivor ilk eleme adayı kim oldu? İşte yanıtı…

Ekranların fenomen yarışması 2020’de dokunulmazlık oyunu bu akşam gerçekleştirildi. Yine kıran kırana ve heyecan içinde mücadeleye tanıklık eden yarışmada ünlüler ve gönüllüler takımı oyunu kazanmak için büyük çaba sarfettiler. Kaybeden taraf ada konseyine gidecek ismi belirledi. Peki, Survivor 2020 haftanın ilk eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 9.3.2020 22:08 ABONE OL
Survivor 2020 haftanın ilk eleme adayı belli oldu! Survivor ilk eleme adayı kim oldu? İşte yanıtı…

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler arasında gerçekleştirilen kıyasıya mücadelenin ardından kaybeden taraf ada konseyi için bir isimi belirledi. Peki, Survivor 2020'de ilk eleme adayı kim oldu? Kıran kırana bir mücadeleye tanıklık eden yarışmada dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ile ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ekranların fenomen yarışması Survivor 2020 yine kıran kırana bir mücadeleye tanıklık etti. Yarışmanın sonucunda Survivor ilk eleme adayı belli oldu.

İşte detaylar;

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Survivor 2020 haftanın ilk eleme adayı belli oldu! Survivor ilk eleme adayı kim oldu? İşte yanıtı…
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