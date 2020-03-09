Survivor 2020 haftanın ilk eleme adayı belli oldu! Survivor ilk eleme adayı kim oldu? İşte yanıtı…

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler arasında gerçekleştirilen kıyasıya mücadelenin ardından kaybeden taraf ada konseyi için bir isimi belirledi. Peki, Survivor 2020'de ilk eleme adayı kim oldu? Kıran kırana bir mücadeleye tanıklık eden yarışmada dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ile ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ekranların fenomen yarışması Survivor 2020 yine kıran kırana bir mücadeleye tanıklık etti. Yarışmanın sonucunda Survivor ilk eleme adayı belli oldu.

İşte detaylar;