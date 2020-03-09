Turistlerin tatil tercihi Türkiye

İstanbul'a gelen çok sayıda turist, koronavirüse karşı güvenli olduğu için Türkiye'ye seyahat etmeyi seçtiğini söyledi. Filipinler'den İstanbul'a 3 gün önce gelen Nicole isimli turist, virüsün Türkiye'de görülmemiş olması nedeniyle buraya geldiğini söyledi. Pakistan'dan 2 gün önce gelen Muhammed isimli turist ise Türkiye'nin güvenli olduğunu düşündüğünü ve bu yüzden burayı tercih ettiğini belirtti. İstanbul'un çeşitli noktalarını gezdiğini belirten Muhammed, Boğaz turuna çıkacağını ve daha sonra da Bursa ve Antalya'yı ziyaret edeceğini dile getirdi.Rusya'nın başkenti Moskova'dan gelen bir grup kadın turist ise İtalya'nın mimarisi ve su kanalları ile öne çıkan şehri Venedik ve Türkiye'ye gelmek arasında seçim yapmak zorunda kaldıklarını, ancak henüz virüs vakası görülmediği için biletlerini alıp buraya geldiklerini belirtti. Türkiye'nin güvenli olduğunu belirten Moskovalı turistler, "Sıradan bir Rus ailesi her yaz Antalya'ya gitmeli. Bu düzenli olarak yaptığımız bir şey" dedi. İngiliz Daily Express gazetesi, Türkiye'nin koronavirüs tehlikesi olmayan güvenli bir tatil durağı olarak tercih edilebileceğini yazmıştı.

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