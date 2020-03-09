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Turistlerin tatil tercihi

Salgından ölenler 3 bin 689’a yükseldi, vaka sayısı da 109 bini geçti. Bu durum seyahat planı yapanları da etkiliyor. Turistler, “ çok tedbirli ve bu güven verici” diyorlar. İngiliz gazeteleri de Türkiye’nin güvenli bir tatil durağı olduğunu yazdı

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.3.2020 ABONE OL
Turistlerin tatil tercihi Türkiye
İstanbul'a gelen çok sayıda turist, koronavirüse karşı güvenli olduğu için Türkiye'ye seyahat etmeyi seçtiğini söyledi. Filipinler'den İstanbul'a 3 gün önce gelen Nicole isimli turist, virüsün Türkiye'de görülmemiş olması nedeniyle buraya geldiğini söyledi. Pakistan'dan 2 gün önce gelen Muhammed isimli turist ise Türkiye'nin güvenli olduğunu düşündüğünü ve bu yüzden burayı tercih ettiğini belirtti. İstanbul'un çeşitli noktalarını gezdiğini belirten Muhammed, Boğaz turuna çıkacağını ve daha sonra da Bursa ve Antalya'yı ziyaret edeceğini dile getirdi.

'HEM GÜZEL, HEM GÜVENLİ'
Rusya'nın başkenti Moskova'dan gelen bir grup kadın turist ise İtalya'nın mimarisi ve su kanalları ile öne çıkan şehri Venedik ve Türkiye'ye gelmek arasında seçim yapmak zorunda kaldıklarını, ancak henüz virüs vakası görülmediği için biletlerini alıp buraya geldiklerini belirtti. Türkiye'nin güvenli olduğunu belirten Moskovalı turistler, "Sıradan bir Rus ailesi her yaz Antalya'ya gitmeli. Bu düzenli olarak yaptığımız bir şey" dedi. İngiliz Daily Express gazetesi, Türkiye'nin koronavirüs tehlikesi olmayan güvenli bir tatil durağı olarak tercih edilebileceğini yazmıştı.

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Turistlerin tatil tercihi Türkiye
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