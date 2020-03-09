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yakalanan kişinin kimliği şok etti

Son dakika gelen bilgilere göre 'da, polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada bilgisayar monitörü içerisine gizlenmiş 864 gram esrar ile yakalanan hemşire  (33), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.3.2020 14:57 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 15:00 ABONE OL
Uyuşturucuyla yakalanan kişinin kimliği şok etti

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı yol uygulamasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. 'Sezar' aramada masaüstü bilgisayar monitörüne tepki verdi.

MONİTÖRÜN VİDALARI SÖKÜLÜNCE

Monitörün vidaları sökülerek açılmasıyla içerisinde 17 parça halinde 864 gram esrar ele geçirildi. Devlet hastanesinde hemşirelik yapan araç sürücüsü Özgür Çapa gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen Özgür Çapa, akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uyuşturucuyla yakalanan kişinin kimliği şok etti
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