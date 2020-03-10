100'ü aşkın mahalle sakiniyle görüşüp soyguncuyu yakaladılar! Soyguncuyu montundaki delik ele verdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün "Nitelikli Yağma" soruşturması 25 Şubat Salı günü İstanbul Pendik'te açıldı. Veli Baba Mahallesi'nde bir süpermarkette giren bıçaklı soyguncu kasadaki paraları aldı ve marketi yağmaladı. İstanbul Polisi olayla ilgili soruşturma başlattı ve kaçan soyguncunun peşine düştü.

10'u aşkın güvenlik kamerasının görüntüsü incelendi. Soyguncunun kaçış istikameti belirlendi. Ertuğrul Gazi Mahallesi'ne yoğunlaşan İstanbul Polisi, Fırat T. (30) isimli şüphelinin önce eşkalini belirledi. Eşkal, 100'ü aşkın mahalle sakinine gösterildi ve şüphelinin kimliği tespit edildi. Soyguncu, olayda kullandığı bıçakla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olay anında üzerinde bulunan gri renkli paltonun sol omuz kısmında delik olduğunu tespit eden İstanbul Polisi, şüphelinin adresinde o montu da buldu. Olay günü kullandığı sentetik uyuşturucu Bonzai etkisinde olduğunu söyleyen Fırat T. suçunu itiraf etti. Kasten yaralama ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından kaydı olduğu belirlenen şüpheli Fırat T., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Soygun anı ve soyguncunun kaçışı güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı.