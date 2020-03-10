Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Amasya'da minibüs yağmur suyu kanalına devrildi: 2 ölü, 7 yaralı

'da minibüs yağmur suyu kanalına devrildi: 2 ölü, 7 yaralı

'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün yağmur suyu kanalına düştüğü kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.3.2020 18:59 ABONE OL
Amasya'da minibüs yağmur suyu kanalına devrildi: 2 ölü, 7 yaralı

Kaza, saat 13.30 sıralarında İlyasköy mevkisinde meydana geldi. Tokat istikametinden Amasya istikametine ilerleyen İbrahim Balçık yönetimindeki 52 FF 039 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada Ayşe Demir olay yerinde, Necmettin Demir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü İbrahim Balçık, Sevgi Balçık (34), Yiğit Balçık (14), Filiz Balçık (12), Sare Demir (59), Güner Demir ve Osman Demir (35) ise Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AMASYA NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Amasya'da minibüs yağmur suyu kanalına devrildi: 2 ölü, 7 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA