Arazi kavgası katliamla bitti

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yaşayan Ümit Güneşli aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan 7 akrabasını silahla vurdu. Olayda 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Cinayetlerin ardından kaçan zanlı yakalandı. Olay önceki gece Keskin Pazar Yeri'nde bulunan kahvehanenin önünde meydana geldi. Ümit Güneşli, iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan akrabalarının yanına giderek tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce, yanında getirdiği silahı çıkaran Ümit Güneşli, akrabalarına ateş etti.



GÖZALTINA ALINDI

Kurşunlara hedef olan Hidayet Nazlı Ay ile Harun Güneşli olay yerinde, Yaşar Dağ (56) ise kaldırıldığı Yüksek ihtisas Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan Soner Güneşli (28), Rezzak Güneşli (38), Sadık Dağ (30) ve Soner Y. (21) ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan Soner Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Güvenlik güçleri, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Cinayet zanlısı Ümit Güneşli dün sabah saatlerinde Ankara güzergâhındaki bir köyde yakalanarak gözaltına alındı. Olayın ardından Keskin Kaymakamı Tekin Erdemir ile İl Emniyet Müdürü Günter Şenses olay yerinde incelemelerde bulundu.



Hakan GÖKKAYA

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