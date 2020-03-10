Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bolu'da fırtına çıktı! Ağaçlar ve direkler yollara savruldu

'da fırtına çıktı! Ağaçlar ve direkler yollara savruldu

Son dakika gelen bilgilere göre 'da, gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. Bazı mahallelerde yüksek gerilim hatlarındaki arıza nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.3.2020 08:15 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 08:17 ABONE OL
Bolu'da fırtına çıktı! Ağaçlar ve direkler yollara savruldu

Kentte, saat 02.00 sıralarında başlayan, yaklaşık 2 saat etkili olan fırtına nedeniyle Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan Hacı Nakkaş Cami'nin önündeki 2 çam ağacı elektrik tellerinin üzerine devrildi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI

Yüksek gerilim hattında meydana gelen kopma nedeniyle mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Ayrıca fırtına nedeniyle İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan 3 aydınlatma direği de devrildi. Kent Meydanı'nda bulunan bir inşaattan da bazı malzemeler yola savruldu. Fırtına nedeniyle, Tabaklar, İhsaniye, Karamanlı, Kültür, Borazanlar, Sağlık, Sümer, Tepecik ve Çıkınlar mahallelerinde elektrik kesintileri yaşandı. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri, elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BOLU NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bolu'da fırtına çıktı! Ağaçlar ve direkler yollara savruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA