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Çocukluk arkadaşını öldüren zanlıdan haberi geldi! "Karım hakkında ileri geri konuşuyordu..."

Eşi hakkında dedikodu yaptığını iddia ederek çocukluk arkadaşını pompalı tüfekle öldüren katil hakkında haberi geldi! 2017 yılında 'da gerçekleşen olayda 29 yaşındaki , karısı hakkında ileri geri konuştuğu gerekçesiyle çocukluk arkadaşı 28 yaşındaki 'ı pompalı tüfekle sokak ortasında öldürdü. Yargılanma devam ederken İstanbul Gözlem İhtisas Dairesi üst kurulundan gelen raporda zanlının cezai ehliyeti olduğu yani akli dengesinin yerinde olduğu ifade edildi. İşte son dakika gelişmesi...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.3.2020 14:35 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 14:37 ABONE OL
Çocukluk arkadaşını öldüren zanlıdan son dakika haberi geldi! Karım hakkında ileri geri konuşuyordu...

Aynı mahallede büyüyen ve çocukluk arkadaşı olan iki kişiden biri mezara biri de hapishaneye girdi! , eşiyle dedikodu yaptığını düşündüğü ile tartıştı. Kısa zaman sonra kahvehanede karşılaşan Kanşıray ile Sabak arasnıda yeniden bir tartışma patlak verdi. Katil zanlısı Murat Kanşıray, otomobilinden çıkardığı pompalı tüfekle arkadaşını öldürdü, cinayetten sonraki ifadesinde de 'karım hakkında ileri geri laflar ediyordu' dedi. haberine göre zanlının akli dengesinin yerinde olduğu kanaatine kapıldı.

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Çocukluk arkadaşını öldüren zanlıdan son dakika haberi geldi! "Karım hakkında ileri geri konuşuyordu..."
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