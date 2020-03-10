Çocukluk arkadaşını öldüren zanlıdan son dakika haberi geldi! "Karım hakkında ileri geri konuşuyordu..."

Aynı mahallede büyüyen ve çocukluk arkadaşı olan iki kişiden biri mezara biri de hapishaneye girdi! Murat Kanşıray, eşiyle dedikodu yaptığını düşündüğü Ömer Sabak ile tartıştı. Kısa zaman sonra kahvehanede karşılaşan Kanşıray ile Sabak arasnıda yeniden bir tartışma patlak verdi. Katil zanlısı Murat Kanşıray, otomobilinden çıkardığı pompalı tüfekle arkadaşını öldürdü, cinayetten sonraki ifadesinde de 'karım hakkında ileri geri laflar ediyordu' dedi. Son dakika haberine göre zanlının akli dengesinin yerinde olduğu kanaatine kapıldı.