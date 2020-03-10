Corona virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Corona (koronavirüs) virüsü nasıl bulaşır, korunmanın yolları nelerdir? İşte yanıtı

Corona virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Her geçen gün dünya üzerindeki etkisini arttıran koronavirüs salgını nedeniyle şuana kadar 4 binden fazla insan hayatını kaybetti. 113 binden fazla kişide görülen virüs, ülkemizin komşu ülkelerinde de etkisini yoğun bir şekilde hissettiriyor. Hal böyle olunca vatandaşlar konuyla ilgili ayrıntıları araştırıyor. Her gün vaka ve ölüm sayısının arttığı corona virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde koronavirüs korunma yolları ve corona virüsü belirtilerine yer verdik…

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR, NASIL BULAŞIR?

İştahsızlık, ateş, kilo kaybı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilere sahip corona virüs tüm dünyada etkisini arttırmaya devam ediyor. Özellikle ilk ortaya çıktığı bölge Çin'in Wuhan kentinde en çok ölümlere neden olurken tüm dünyaya yayılmaya başlayan bu salgın herkesi tedirgin ediyor. Vatandaşlar hem birey olarak hem de ülkeler ve toplumlar olarak önlemini almaya çalışırken internet üzerinden koronavirüs aşısı var mı araştırmaları yapılmaya başlandı. Dünyayı alarma geçiren bu virüs tehlikeli boyutlara ulaşmış durumda. Her geçen gün corona virüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken bu salgın ile ilgili en güncel ve doğru bilgiler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Buna göre; corona virüs aşısı var mı? Corona virüsü nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir?

CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

İştahsızlık ve kilo kaybı

Ateş ve halsizlik

Solunum problemleri

Denge sorunları

Psikolojik durumda değişme

Kişilerin kendini sıkıntılı ve mutsuz hissetmesi

Karın bölgesinde şişlik

Görme problemleri

CORONA VİRÜS BULAŞICI MIDIR? NASIL BULAŞIR?

Dünyayı alarma geçiren corona virüs bulaşıcı bir salgın hastalık olarak kabul edildi. Yayılma gücü yüksek bir hastalık olduğundan hem toplumların hem de bireylerin önlemlerini alması gerekmektedir.

Corona virüsün 100'ün üzerinde çeşidi vardır. Büyük çoğunluğu hayvanlarda enfeksiyona yol açan, çok azının da insanlara bulaştığı virüstür. Kişilere geçen koronavirüsün çoğu hafif bir soğuk algınlığı ile atlatılabilmekte olmasına karşın ölüm vakaları da giderek artmaktadır. Güncel rakamlara göre dünyada coronavirüs bulaşan kişi sayısı 76 bin iken; 2 bin 300 kişi bu virüsten hayatını kaybetti.

CORONA VİRÜSTEN KORUNMA YOLLARI

Corona virüsten korunma yolları gripten korunma yolları ile benzerlik gösterir. El temizliği oldukça önemlidir. Solunum yolu enfeksiyonlarına ve el hijyenine dikkat edilmesi gerekmektedir. Kalabalık ortamlar özellikle virüslerin yayılması için ideal ortamı oluşturduğundan eller, yüz bölgesi mutlaka düzenli olarak yıkanmalı ve temizlenmelidir. Öksürme ve hapşurma gibi eylemler mutlaka peçeteye yapılmalı ve çöpe atılmalıdır. Günümüzde ise koronavirüsten korunma yollarından bir tanesi de maske olmuştur. Hasta kişilerin maske kullanabileceği gibi bu hastalığa yakalanmadan da kişiler korunmak için maske takabilirler.

CORONA VİRÜSÜN TEDAVİSİ VAR MI?

Corona virüs henüz tedavisi olmayan hastalıklar arasında yerini almıştır. Korunma yollarına sahiptir ancak tam olarak tedavisi yoktur. Kişilerin ateşi varsa ateş düşücürü ilaçlar verilebilir. Herhangi bir antibiyotik koronavirüs üzerinde etkili değildir.

KORONA VİRÜS AŞISI VAR MI?

Korona virüs aşısı yoktur. Antibiyotikler de diğer enfeksiyonlarda olduğu gibi etkili olmamaktadır. Grip, nezle ve soğuk algınlığı rahatsızlıkları ile benzerlik gösteren bir hastalıktır. Genel semptomları ise ateş, halsizlik, öksürük ve nefes darlığıdır.

CORONA VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Eller sık sık sık yıkanmalı

Hijyen kurallarına uyulmalı

Öksürürken veya hapşururken ağız ve burun kapatılmalı

Hasta kişilerle temastan kaçınılmalı

Hasta hayvanlarla temastan kaçınılmalı

Çiğ ya da iyi pişmemiş hayvan ürünleri tüketilmemeli

CORONA VİRÜSTE SON DURUM NEDİR?

Gelen son verilere göre Corona virüsüne yakalanan kişi sayısı 82 bin 171 kişi olarak görünüyor. Tüm dünya üzerinde hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 804 kişi olarak ifade edilirken bilinen iyileşme sayısı 33 bin 129 kişi şeklinde bildiriliyor.

Tüm dünyayı tehdit altına alan corona virüsü adı ile bilinen bu salgın ilk olarak 2019 yılının Aralık ayında görülmüştür. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyeysus 11 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada bu hastalığa Covid-19 adının verildiğini bildirdi.

Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 Şubat itibariyle 2 bin 200 kişiyi geçmiş olduğu biliniyor.

Virüs şimdiye kadar, Çin dahil toplam 27 ülkede görüldü. Virüs Çin'in doğu bölgelerinin yanı sıra Japonya, Tayland, Güney Kore, ABD, Singapur, Vietnam, Almanya, Fransa, İtalya, İran ve Tayvan'a da yayıldı.

Corona virüsünün zatürre belirtilerine yol açtığı ifade ediliyor.

Henüz Corona virüsü tedavisi net bir şekilde bulunmuş olmasa da birçok ülke tedavinin bulunmasının çok yakın olduğunu bildiriyor.

AŞI ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

Koronavirüse yönelik aşılama çalışmalarında ise an itibariyle 4 molekül üzerinde duruluyor. Fakat bu çalışmaların en erken 12 ila 18 ayda sonuç vermesi bekleniyor. Bu nedenle kısa vadede bir aşının ortaya çıkması pek mümkün görünmüyor.