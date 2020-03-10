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Dilenciden şoke eden sözler! Günlük kazancı...

'da bir dilencinin sözleri izleyenleri şoke etti. Erzincan’ın Tercan ilçesinde yaşayan bir dilenci her gün dilenmek için ’a geliyor. Günlük ortalama 200 lira kazandığını ifade eden adam, Cuma günleri ise en az 500 lira kazandığını söyledi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.3.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 10:28 ABONE OL
Dilenciden şoke eden sözler! Günlük kazancı...

Erzincanlı bir dilenci her sabah otobüsle Erzincan'ın Tercan ilçesinden Erzurum'a dilenmek için geliyor. Daha çok Palandöken ilçesi Yenişehir mahallesinde dilenen adam akşamları otobüsle tekrar Erzincan'a dönüyor.

CUMA GÜNLERİ EN AZ 500 TL KAZANDIĞINI SÖYLEDİ

Bir vatandaş tarafından görüntülenen dilenci her gün ortalama 200 lira kazandığını ve yemekleri de çevredeki lokantalarda yediğini belirterek Cuma günleri en az 500 lira kazandığını itiraf etti. Vatandaşların "400 lira kazanıyor musun?" sorusuna ise, "400 lira vız gelir en az 500 kazanıyorum" dedi.
Dilencinin kazandığı parayı itiraf ettiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine dilenen adama birçok kişi tepki gösterirken, yaşanan diyalog ise izleyenleri şaşkına çevirdi.

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Dilenciden şoke eden sözler! Günlük kazancı...
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