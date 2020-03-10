İBB Meclisi’nde büyük saygısızlık

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi mart ayı meclis 1'inci toplantısı, İdlib'de şehit olan 36 Mehmetçiğimiz için 1 dakika saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Meclisin açılışının ardından gündem dışı konuşmalara geçildi. AK Parti Grubu adına konuşma yapmak için Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Meclisi Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu kürsüye çıktı. Göksu, ilçe belediyelerine şubat ayı toplantısında yapılan tahsisler sonrasında AK Partili meclis üyelerine 'eşkıya' benzetmesinde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Göksu konuşmasının son kısmında 'Gazi meclisimizi İstiklal Marşı ile açtık, şehitlerimizi tekrar rahmetle yad ederek İstiklal Marşı'yla sonlandıralım' dedi. Ardından da İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. İstiklal Marşı'nın okunmaya başlamasıyla Meclis Başkanı Okul ve katip üyeleri ile AK Parti ve MHP Meclis üyeleri hemen ayağa kalktı. Göksu'ya İstiklal Marşı okumada eşlik etti. 10 Kıtası okunan İstiklal Marşı'nda da haberleri olmasına rağmen bazı CHP'li Meclis üyelerinin ayağa kalkmadığı kiminin cep telefonları ile ilgilendiği kiminin ise gülerek protesto ettiği görüldü. Görüntülerin sosyal medyada da yayınlanmasıyla vatandaş CHP'ye tepki yağdırdı.

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