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önünde “Atlar Ada’da kalsın” eylemi

Giriş Tarihi: 10.3.2020 ABONE OL
ATLARIN Adalar'ın dışına çıkarılmasını istemeyen bazı hayvanseverler İBB önünde toplandı. Adalar'da karantina altında bulunan 35 atın telef olduğunu bildiren grup adına konuşan Zekiye Kürkçüoğlu, atları satın alan İBB'nin atlara nerede bakacağını hala açıklamadığını ifade ederek, "Atların insanlarla birlikte Adalar'da doğa ile iç içe yaşamasını istiyoruz. Tüm atlara acilen düzenli at veterineri, padok alanı, yeterli yem ve karantinaya son verilmesini istiyoruz. Atları sahiplerinden satın almanız onları özgür kılmıyor. Atlar duygulu hayvanlardır. Bizlerle beraber yaşadılar" ifadelerini kullandı.

Barış SAVAŞ
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İBB önünde “Atlar Ada’da kalsın” eylemi
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