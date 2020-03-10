İman’ın şartları kaçtır ve nelerdir? İman’ın temel şartları nedir?

İslâm, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) Yüce Allah'tan getirdiklerinin doğru olduğunu kabul edip, onlara gönülden inanmaktır. Nisa suresinin 136. ayetinde İman'ın şartları açıkça belirtilmiştir. Müslüman bir kişinin bu şartları bilmesi ve yerine getirmesi gerekir. İnanmayan ve yerine getirmeyenlerin sapıklığın en derinine düştüğü yine ayetlerde yer almaktadır. İman'ın şartları nelerdir ve kaç tanedir gibi soruların cevabı da bazı kişiler tarafınsan merak edilmektedir. Peki, İman'ın şartları nelerdir ve İman'ın şartları kaç tanedir?

İman'ın Şartları Nerlerdir?

Allahü teâlânın varlığına ve birliğine inanmak

Meleklerine inanmak

Allahü teâlânın indirdiği kitaplarına inanmak

Allahü teâlânın Peygamberlerine inanmak

Ahiret gününe inanmak

Kadere, yani hayır ve şerlerin (iyilik ve kötülüklerin) Allahü teâlâdan olduğuna inanmak.

İman'ın şartları konusunun yer aldığı o sure;

Nisa Suresi 136.ayet

Ey iman edenler. Allah'a, Resulüne, Resulüne indirdiği Kitab'a ve bundan önce indirdiği Kitab'a iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, Kitab'larını, resullerini ve ahiret gününü inkâr ederse, kuşkusuz sapıklığın en koyusuna (en derinine) düşmüş olur.

İman Nedir?

İslam dininin temelini oluşturan bazı öğeler vardır.6 tane olan İman'ın şartları Müslüman bir kişinin taşıması gereken ön koşullardır.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) bir gün, ashabı ile birlikte otururken beyaz elbise içerisinde bir adam gelir ve Hz. Peygamberin önüne diz çöküp oturur

Rasulullah'a: "İman nedir?" der.

Rasulullah: "İman: Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe (öldükten sonra dirileceğine), kadere, hayrına ve şerrine inanmandır" cevabını verir.



Adam: "İslâm nedir?" der.

Rasulullah: "İslâm: Allah'a ibadet edip, O'na hiç bir şeyi ortak koşmaman, namazını kılman, farz olan zekâtı vermen, hacca gitmen orucu tutmandır" karşılığını verir.

Adam: "İhsan nedir?" der.

Rasulullah: "İhsan: Allah'ı görüyormuş gibi O'na ibadet etmendir. Her ne kadar sen O'nu görmüyorsan da O seni görüyor." diye cevap verir. Adam sonra çıkıp gider. (Buhârî, "İman", 37; Müslim, "İman", 1, 5).