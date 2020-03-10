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’la sınırı kapatmasaydık ’de de görülecekti”

Giriş Tarihi: 10.3.2020 ABONE OL
“İran’la sınırı kapatmasaydık Türkiye’de de görülecekti”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir vaka yok" diyen Koca, "Eğer İran'la sınırlarımızı kapatmasaydık, birçok bölgemizde salgını görür olacaktık. Küresel bir sorunla ulusal olarak mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımızın endişeye kapılmasını gerektirecek bir durum yok. Devlet organizasyonlarımızın tamamı, bakanlığımız, yapılması gerekenlerin hepsini diğer hiçbir ülkenin yapmadığı kadar yapıyor. Bütün İtalya'yı kuşattığı dönemde Avrupa maalesef hiçbir tedbir almadı. Avrupa'daki tedbirsizlik daha büyük sorunlara yol açacaktır. Mevcut durumda eğer virüs ülkemize gelecek olursa büyük ihtimalle yurtdışından yeni girişlerle veya yurtdışından dönüşlerle olacaktır" ifadesini kullandı.
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“İran’la sınırı kapatmasaydık Türkiye’de de görülecekti”
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