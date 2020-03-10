İslam'ın şartları nelerdir ve kaçtır? İslam'ın şartları ve anlamları ne demek?

İslam; itaat etmek, teslim olmak ve boyun eğmek anlamını taşır. Müslüman bir kişinin Allah'a itaat etmek, O'na teslim olmak, emir ve yasaklarına boyun eğmesi gerekmektedir. İslam'ın şartları 5 temel üzerine kurulmuştur. İslam'ın şartları madde madde anlamları ile birlikte okuyabilmek için doğru adrestesiniz. İşte, Müslüman alemi için olmazsa olmaz olan ve mutlaka uygulanması gereken İslam'ın şartları!

İslam'ın Şartları Nelerdir?

1 - Kelime-i Şehadet getirmek

Kelime-i Şehadet getirmek İslam'ın ilk şartıdır. Kelime-i Şehadet: "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" demektir. "Sahitlik ederim ki Allah'tan baska ilâh yoktur ve yine sahitlik ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasûlüdür'' anlamına gelir.

2 - Namaz kılmak

Namaz kılmak İslam'ın ikinci şartıdır. Müslüman alemi için en önemli ibadetler arasında yer alır. İslam dinine göre, Müslümanların sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde beş kez ve bayramlarda, kurallarını yerine getirerek yapmaları buyurulan ibadet. 5 vakit namaz Müslüman alemi için farz olarak buyrulmuştur.

3 - Oruç tutmak

İslamın üçüncü şartıdır. Ramazan ayında, bir ay oruç tutmak farzdır.

4- Zekat vermek

Sahip olunan malın ve paranın kırkta birini sadaka olarak dağıtmak.

5 - Hacca gitmek

(Müslümanlar için) hac zamanı hac amacıyla Mekke'ye giderek Kâbe'yi ziyaret ve tavaf etmek