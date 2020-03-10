‘Kullan bırak’ araçla kana bulayacaklardı

DEAŞ lideri terörist Ebubekir El Bağdadi'nin öldürülmesinden iki gün sonra İstanbul'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını kana bulamak isteyen terör örgütü şüphelisi 12 kişi hakkında dava açıldı. Şüphelilerin, Moov by Garenta uygulaması üzerinden yol kenarlarında park edilmiş halde kiralanabilen, anahtarı ve ruhsatı torpidosunda bulunan bir aracı çalıp, GPS bağlantısını kestikleri belirtildi. "Saatlik araç kiralama, kullan bırak araçlar" sloganıyla kiralanan aracı çalan DEAŞ'lılar, saldırı gerçekleştiremeden yakalandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklar Bayram Ç., Fatih G., Gökhan B., Harun U., Hasan K., İrfan G., Raşit K., Tunahan G., tutuksuz sanıklar Halit A., Erdal P., Yusuf Z. ve Filiz U. hakkında "DEAŞ silahlı terör örgütü üyeliği", "açıkta bırakılmış eşya hakkında gece vakti hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 11.5 yıldan 25.5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hasan K. ve Bayram Ç.'nin ayrıca "ruhsatsız silah ve mermi satma, satışına aracılık etme veya bu amaçla bulundurma" suçlarından 8 ile 15 yıl arasında hapis ve adli para cezasına çarptırılmaları istendi. İddianamede, örgütün para kasalarından olduğu aktarılan Raşit K. üzerinden dönen 1.2 milyon liranın akıbetinin de bilinmediği, bu paranın DEAŞ'lı teröristlere veya saldırılarda kullanılmış olabileceğine dikkat çekildi.

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