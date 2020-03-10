N95 maske nedir fiyatları ne kadar? Tek kullanımlık maske koronavirüsten korur mu?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkarak hızla tüm dünyada yayaılım gösteren ölümcül korona virüsü salgınına ilişkin yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı tarafından yapılan son dakika açıklamasında ülkemizde ilk koronavirüs vakasının görüldüğünün duyurulması sonrası önlemlerini almak isteyen vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun şekilde N95 maske nedir fiyatları ne kadar? Tek kullanımlık maske virüsten korur mu? şeklinde sorularla araştırmalar yapmaya başladı. Peki, N95 maske nedir fiyatları ne kadar? Tek kullanımlık maske corona virüsten korur mu? İşte tüm detaylar...

N95 MASKE NEDİR, FİYATLARI NE KADAR? TEK KULLANIMLIK MASKE KORONAVİRÜSTEN KORUR MU?

N95 MASKE NEDİR?

N95 maskeler, Bakteri, virüs, toz, sis ve duman gibi kirleticileri filtreleme konusunda sıradan maskelere göre daha yüksek performans gösteriyor. Çeşitli iş güvenliği ekipmanları satan yerlerde ve medikallerde bulunabiliyor. Birçok N95 maskesi yüksek filtrasyon verimliliği ve kolay nefes alıp vermeyi kolaylaştıran düşük hava direncine sahip.

CORONA VİRÜSÜNDEN KORUR MU?

Virüsün boyutu 3 mikron civarındadır. Bu sebeble normal ağız ve burun maskeleri hastalıktan korunmada yarar sağlamasa da hasta olan kişilerin bu tip maskeleri kullanması, çevrelerine virüsün bulaşmasını önemli oranda azaltmaktadır. Normal fiyatlarda satılan maskeler virüslerden yüzde 30 oranında koruyabiliyor.

Cerrahi maskelerde dahi bu korunma rakamı yüzde 70'e kadar yükseliyor. Sağlık çalışanlarının kullandıkları N95 maskeler var onlar öneriliyor. Virüsten koruyucu özellikteki maskelerin çok daha özel filtreleri bulunmaktadır ve bunlar, koruma gözlükleriyle birlikte kullanılmalıdır.

Hijyen kurallarına uyulması, el temizliğine dikkat edilmesi, eller ile göz, ağız ve burun temasından kaçınılması çok önemlidir. Korona için sadece cerrahi maske kullanılması öneriliyor. Diğer izolasyon yöntemimiz ise temas. El hijyenine fazlasıyla önem verilmeli, birisi ile tokalaştıktan sonra eller olabildiğince hijyenil bir biçimde temizlenmeli.

FİYATLARI NE KADAR?

N95 maske fiyatları popüler alışveriş sitelerinde modellerine göre değişiklik gösteriyor. Kimi alışveriş sitelerinde fiyatlar 30 liradan başlıyor. Maskenin modeline ve özelliklerine dikkat etmek gerekiyor. Fiyatların 350 liraya kadar çıktığı göze çarpıyor.