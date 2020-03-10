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'da şehitleri sonrası provokatif paylaşım yapanlardan biri tutuklandı

’da, ’de askerlerin şehit olmasının ardından devletin kurumlarını aşağılayıcı ve devlet büyükleriyle ilgili hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 20 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, 1 kişi tutuklandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.3.2020 18:34 ABONE OL
Sakarya'da İdlib şehitleri sonrası provokatif paylaşım yapanlardan biri tutuklandı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İdlip'de askerlerin şehit düşmesinin ardından sosyal medya hesaplarından devletin kurumlarını aşağılayıcı ve devlet büyükleriyle ilgili hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 20 kişi hakkında yasal işlem başlatırken, 1 kişi tutuklandı.

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Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Suriye İdlib'de görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda askerlerimizin şehit edilmesi ile ilgili sosyal medya üzerinden birlik ve beraberliğimizi bozma amaçlı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılayıcı ve devlet büyüklerimize hakaret içerikli paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları kullanıcılarının tespitine yönelik Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda; kimlik bilgileri tespit edilen 20 şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış, bu şahıslardan 1'i adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir."

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Sakarya'da İdlib şehitleri sonrası provokatif paylaşım yapanlardan biri tutuklandı
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