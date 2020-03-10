Şişli hakkında soru önergesi verildi

BUGÜN NELER OLDU

İSMEK'te çalışan başörtülü Bölge Sorumlusu kadınlara hakaret ve ahlaksızca sözler kullanan İBB Genel Sekreteri Yeşim Meltem Şişli hakkında meclise soru önergesi verildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şubat ayı toplantısında hakaretlerinden dolayı Şişli'nin istifa ettiğini açıkladı. Ancak bunun kamuoyu baskılarını azaltmak için bir aldatmaca olduğu ortaya çıktı. Şişli'nin 38 bin TL'lik maaşını almaya devam ettiği görüldü. İBB mart ayı ilk oturumunda AK Parti Meclis Üyesi Yasemin Batur, başkanlık makamının cevaplaması üzerine soru önergesi verdi. Önergede, "istifa ettirilmediği, izne çıkarıldığı ve maaş almaya devam ettiği doğru mu?" sorularının cevaplandırılması istendi.