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Son dakika: 'da cinayet! 17 yaşındaki A.Ş itiraf etti: "O öldüremeden ben onu öldürdüm"

'dan gelen son dakika haberine göre minibüs şoförü 'ı direksiyon başında öldüren 17 yaşındaki A.Ş yakalandı! Soydan'ı kafasına ateş etmek suretiyle öldüren A.Ş ifadesinde "ben öldürmesem o amcamı öldürecekti, o öldürmeden ben öldürdüm." dedi. Mehmet Soydan'ın 2 çocuk babası olduğu ifade edildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.3.2020 11:07 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 11:32 ABONE OL
Son dakika: Adana'da cinayet! 17 yaşındaki A.Ş itiraf etti: O öldüremeden ben onu öldürdüm

17 yaşındaki A.Ş, 30 yaşındaki Mehmet Soydan'ı öldürdüğü gerekçesiyle aranıyordu. Adana Emniyet güçleri çalışmalar sonucunda A.Ş'yi yakaladı. A.Ş ifadesinde; Soydan'ın amcasını öldüreceğini iddia edip "O amcamı öldürmeden ben onu öldürdüm." dedi. Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde, 8 Mart günü 01 M 0459 plakalı yolcu minibüsüne binen bir genç, tabancayla şoför Mehmet Soydan'a art arda ateş etti.

Başına 4 kurşun isabet eden Soydan kanlar içinde kalırken, saldırgan, üzerindeki montu ve tabancayı bir iş yerinin önüne bıraktı. Ardından da olay yerinden geçen başka bir minibüse binerek kaçtı. Minibüste büyük korku ve panik yaşayan yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Mehmet Soydan doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

SOYDAN'IN AMCASINI ÖLDÜRECEĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro ekipleri, zanlının A.Ş., olduğunu belirledi. Ekiplerin takibi sonucu cinayetin ardından kaçan A.Ş., yakalanarak gözaltına alındı. Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen A.Ş.'nin, ilk ifadesinde Soydan'ın amcasını öldüreceğini ileri sürüp, "O öldürmeden ben onu öldürdüm" dediği öğrenildi. A.Ş., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Son dakika: Adana'da cinayet! 17 yaşındaki A.Ş itiraf etti: "O öldüremeden ben onu öldürdüm"
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