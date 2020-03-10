Son dakika haberi: Ölüm anını cep telefonuna kaydetmişti... Mahkemeden flaş karar!

DHA'nın geçtiği habere göre Karaman'da arazide koyun otlatma tartışması sonrası yaşanan cinayetle ilgili son dakika haberi geldi! Cinayetin sanığı Bekir Kadığoğlu'na 18 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Katilini cep telefonu kamerasıyla kaydeden Mikail Duran ise tüm müdahalelere rağmen kurtulamamıştı.

Olay, 4 Mart 2019'da, Çakırbağ köyü Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Bekir Kadıoğlu, iddiaya göre, evinin karşısındaki araziyi koyun otlatmak için kiralayan Mikail Dural'a, ''Evimin karşısında koyun otlatmanı istemiyorum. Buna izin vermeyeceğim'' dedi. Dural da araziyi kiraladığını söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Aile fertlerinin de karışması üzerine tartışma, kavgaya dönüştü. Bekir Kadıoğlu, evinden aldığı av tüfekle Mikail Dural'a 3 el ateş etti. Başından ve boynundan vurulan Dural, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Mikail Dural, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, Bekir Kadıoğlu'nu olay yerine 50 metre uzaklıktaki evinde yakalayıp, gözaltına alındı. Mikail Dural'ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları ise Kadıoğlu'nun evini taş yağmuruna tuttu. Bunun üzerine Kadıoğlu'nun eşi ve çocukları güvenlik güçleri tarafından evden çıkarıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bekir Kadıoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fotoğraf: Öldürülen Mikail Duran