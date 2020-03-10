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Son dakika haberi: acımasızca dövülmüştü... Olayla ilgili flaş gelişme!

8 Mart Pazar günü 'da engelli olan isimli gencin yaşadıkları sosyal medyada büyük tepki görmüştü. Avcılar İlçesi'nde engelli Taha Alper Erdem isimli gencin, kız arkadaşına laf söylediğini gerekçe göstererek darp eden şüpheli O.M., gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gelen son dakika gelişmesine göre Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdur otizm hastası olduğu ibraz edilen raporla birlikte şüphelinin Mernis adresinde ikamet etmediği tespit edilince gözaltına alınması talimatı verdi. Şüpheli O.M. aranıyor. Yaşanan olay sosyal medyada büyük tepki görmüştü. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı açıklama da belli oldu. İşte olayla ilgili yaşanan son dakika haberinin ayrıntıları...

DAMLA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.3.2020 13:21 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 13:28 ABONE OL
Son dakika haberi: Taha Alper Erdem acımasızca dövülmüştü... Olayla ilgili flaş gelişme!

Son dakika gelişmesi... 'i döven şahıs hakkında flaş gelişme yaşandı. Sosyal medyada büyük tepki gören olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek Taha Alper Erdem'i darbeden şahıs için tekrar gözaltına talimatı verdi.

OLAYIN DETAYI

Avcılar İlçesi'nde iki gün önce, sokakta otomobiliyle geçerken kız arkadaşına laf attığını gerekçe göstererek otizmli olan Taha Alper Erdem'i darp eden saldırgan, Erdem ve ailesinin şikâyeti etmişti. Şüpheli ise çevredekilerin müdahale etmesi üzerine şüpheli ve kız arkadaşı geldikleri otomobille olay yerinden kaçmıştı. Emniyet güçlerinin şüpheli saldırganın kimliğini tespit etmesi ardından gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı...

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Son dakika haberi: Taha Alper Erdem acımasızca dövülmüştü... Olayla ilgili flaş gelişme!
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