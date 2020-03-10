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Son dakika: 'nde aynı istikametteki iki çarpıştı! Çok sayıda ekip olay yerinde

'nde aynı istikametteki iki çarpıştı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Gelen son dakika bilgisine göre; kazada 10 kişi yaralandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 10.3.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 09:36 ABONE OL
Son dakika: Haliç Köprüsü'nde aynı istikametteki iki metrobüs çarpıştı! Çok sayıda ekip olay yerinde

Haliç Köprüsü'nde aynı istikametteki iki metrobüs çarpıştı. Kazada 10 kişi hafif şekilde yaralandı.

Son dakika: İstanbul Haliç Köprüsü'nde metrobüs kazası: 10 yaralı! | Video


Kaza saat 09.00 sıralarında Haliç Köprüsü girişi Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Bir metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden metrobüse çarptı. Kazada 10 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılardan bazıları ayakta tedavi edildi. Bazı yaralılar da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polisin ve belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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Son dakika: Haliç Köprüsü'nde aynı istikametteki iki metrobüs çarpıştı! Çok sayıda ekip olay yerinde
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