Son Dakika - Taha Alper Erdem'i acımasızca döven saldırgan hakkında flaş gelişme! Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı...

Son dakika gelişmesi... Taha Alper Erdem'i döven şahıs hakkında flaş gelişme yaşandı. Sosyal medyada büyük tepki gören olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek Taha Alper Erdem'i darbeden şahıs için tekrar gözaltına talimatı verdi.

OLAYIN DETAYI

İstanbul Avcılar İlçesi'nde iki gün önce, sokakta otomobiliyle geçerken kız arkadaşına laf attığını gerekçe göstererek otizmli olan Taha Alper Erdem'i darp eden saldırgan, Erdem ve ailesinin şikâyeti etmişti. Şüpheli ise çevredekilerin müdahale etmesi üzerine şüpheli ve kız arkadaşı geldikleri otomobille olay yerinden kaçmıştı. Emniyet güçlerinin şüpheli saldırganın kimliğini tespit etmesi ardından gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı...